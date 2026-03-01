Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Stray Kids: The dominATE Experience Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Нижневартовске 12 марта 2026

Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 12 марта 2026 в Нижневартовске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 12 пт 13
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Stray Kids: The dominATE Experience»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Stars Cinema г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 73, ТЦ «Подсолнух»
2D
17:00 от 450 ₽
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
