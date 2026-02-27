Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Stray Kids: The dominATE Experience Расписание сеансов Stray Kids: The dominATE Experience, 2026 в Нижневартовске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Stray Kids: The dominATE Experience»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Stars Cinema г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 73, ТЦ «Подсолнух»
2D
17:40 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Убежище
2026, США, боевик, триллер
