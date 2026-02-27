Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижневартовск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Астрал. Амулет зла
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 2025 в Нижневартовске
27 февраля 2026
Расписание сеансов Астрал. Амулет зла, 27 февраля 2026 в Нижневартовске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Амулет зла»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Galaxy Star
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27
2D
19:30
от 400 ₽
23:20
от 300 ₽
Югра Cinema
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15п
2D
00:05
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667