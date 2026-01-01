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Киноафиша Фильмы Обсессия Расписание Обсессия (2025) в Нижневартовске на сегодня

Расписание Обсессия (2025) в Нижневартовске на сегодня

Обсессия
Обсессия Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви ужасы 2025 / США
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Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
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Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
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Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
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Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
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Мотор Сити
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Миньоны и Монстры
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Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
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Придурки
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2026, Россия, семейный, детектив, комедия
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