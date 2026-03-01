Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Нижневартовске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Завтра
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Galaxy Star
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27
2D
09:00
от 300 ₽
11:00
от 300 ₽
12:30
от 350 ₽
16:00
от 400 ₽
19:25
от 400 ₽
23:15
от 300 ₽
Югра Cinema
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15п
2D
11:00
от 350 ₽
14:25
от 350 ₽
16:20
от 450 ₽
18:10
от 450 ₽
19:50
от 450 ₽
22:15
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
