Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Нижневартовске
12 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 12 марта 2026 в Нижневартовске
Galaxy Star
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27
2D
10:35
от 300 ₽
12:35
от 350 ₽
14:35
от 350 ₽
16:35
от 400 ₽
18:35
от 400 ₽
20:35
от 400 ₽
22:35
от 400 ₽
Stars Cinema
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 73, ТЦ «Подсолнух»
2D
13:30
от 400 ₽
15:25
от 400 ₽
17:20
от 450 ₽
