С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет

Курицу по-венгерски готовлю круглый год: за 40 минут мясо выходит нежнее сливочного масла и тает во рту

Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит

Этот фильм о космосе взял 7 «Оскаров», но у реальных астронавтов от него глаз дергается: «более бредового творения не видел»

У новинки со Стэтхемом есть все, за что любят боевики — 85% зрителей остались под впечатлением: «полтора часа бодрого экшена»

Жеглов был совсем не таким: 3 важных изменения от книги, которые сделали «Место встречи…» культовым сериалом

7 детективов с рейтингом до 8,3 с такими твистами, что после финала хочется кричать: «Как я этого не заметил?»

Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут

Приехали, еще один провалившийся в прокате фильм собрал миллиард просмотров: шедевром не назвать, но Sci-Fi крепкий

К доске пойдет каждый любитель советской классики: угадайте 6 фильмов СССР по цитате героя-учителя (тест)