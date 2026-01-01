Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижневартовск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Коммерсант
Расписание Коммерсант (2026) в Нижневартовске на сегодня
Расписание Коммерсант (2026) в Нижневартовске на сегодня
Коммерсант
Преуспевающий московский банкир оказывается за решеткой. Пронзительная драма с Александром Петровым
драма, экранизация
2026 / Россия
Смотреть трейлер
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Во власти страха
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, триллер
Придурки
Отзывы
2026, США, комедия, криминал
Корни: Сага о вампирах
Отзывы
2026, США, ужасы
Последний рубеж
Отзывы
2026, США, боевик, драма, военный
Параллельные истории
Отзывы
2026, Франция / Бельгия / Италия / США / Саудовская Аравия, криминал, драма, детектив
Демонолог
Отзывы
2026, Япония, криминал, фэнтези, ужасы
Легенда о Золоте Скифов
Отзывы
2026, Россия, семейный, детектив, комедия
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Курицу по-венгерски готовлю круглый год: за 40 минут мясо выходит нежнее сливочного масла и тает во рту
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
Этот фильм о космосе взял 7 «Оскаров», но у реальных астронавтов от него глаз дергается: «более бредового творения не видел»
У новинки со Стэтхемом есть все, за что любят боевики — 85% зрителей остались под впечатлением: «полтора часа бодрого экшена»
Жеглов был совсем не таким: 3 важных изменения от книги, которые сделали «Место встречи…» культовым сериалом
7 детективов с рейтингом до 8,3 с такими твистами, что после финала хочется кричать: «Как я этого не заметил?»
Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут
Приехали, еще один провалившийся в прокате фильм собрал миллиард просмотров: шедевром не назвать, но Sci-Fi крепкий
К доске пойдет каждый любитель советской классики: угадайте 6 фильмов СССР по цитате героя-учителя (тест)
Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить