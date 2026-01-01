«Размером с голову и даже больше»: эти грибы все обходят стороной, но их можно сушить, жарит и тушить — это очень вкусно

Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит

Отключить LTE и Wi-Fi на ночь – недостаточно: эти 2 бесполезных функции «поджирают» заряд смартфона тайком, пока никто не видит

Новое «Слово пацана» и детектив… с попугаем: после «Невского-8» НТВ выпустит целых 3 крутых сериала — воскресшего Семёнова забудете сразу

Свободные вечера и выходные можно отменять: 5 сериалов-«сокровищ», которые затягивают уже через 5 минут

У новинки со Стэтхемом есть все, за что любят боевики — 85% зрителей остались под впечатлением: «полтора часа бодрого экшена»

Новым Локонсом в «Гарри Поттере» HBO станет главная звезда «Игры престолов»: он уже был в «Тайной комнате» (но вы не заметили)

Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)

Мавзолей в 1905-м и «антирусская пропаганда»: сериал Netflix про семейство Романовых россияне даже побрезговали досматривать

Жеглов был совсем не таким: 3 важных изменения от книги, которые сделали «Место встречи…» культовым сериалом