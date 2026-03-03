Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Кто-то должен умереть
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 2025 в Нижневартовске
3 марта 2026
Расписание сеансов Кто-то должен умереть, 3 марта 2026 в Нижневартовске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
3
Завтра
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Кто-то должен умереть»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Galaxy Star
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27
2D
21:45
от 400 ₽
Югра Cinema
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15п
2D
09:05
от 350 ₽
22:30
от 450 ₽
00:25
от 350 ₽
