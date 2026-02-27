Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Нижневартовске

Galaxy Star г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27
2D
10:10 от 300 ₽ 12:20 от 350 ₽ 14:30 от 350 ₽ 16:40 от 400 ₽ 18:50 от 400 ₽ 21:00 от 400 ₽
Stars Cinema г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 73, ТЦ «Подсолнух»
2D
13:15 от 400 ₽ 15:30 от 400 ₽ 17:45 от 450 ₽
Югра Cinema г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15п
2D
09:00 от 700 ₽ 10:45 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 15:15 от 450 ₽ 15:55 от 450 ₽ 17:05 от 450 ₽ 19:25 от 450 ₽ 21:40 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
