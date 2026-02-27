Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Нижневартовске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Galaxy Star
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27
2D
10:10
от 300 ₽
12:20
от 350 ₽
14:30
от 350 ₽
16:40
от 400 ₽
18:50
от 400 ₽
21:00
от 400 ₽
Stars Cinema
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, 73, ТЦ «Подсолнух»
2D
13:15
от 400 ₽
15:30
от 400 ₽
17:45
от 450 ₽
Югра Cinema
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15п
2D
09:00
от 700 ₽
10:45
от 350 ₽
13:00
от 350 ₽
15:15
от 450 ₽
15:55
от 450 ₽
17:05
от 450 ₽
19:25
от 450 ₽
21:40
от 450 ₽
