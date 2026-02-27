Оповещения от Киноафиши
«Новая тёща»
1
Фильмы
Гуантанамера
Расписание сеансов Гуантанамера, 2025 в Нижневартовске
1 марта 2026
1 марта 2026
Расписание сеансов Гуантанамера, 1 марта 2026 в Нижневартовске
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27
2D
12:05
от 350 ₽
19:40
от 400 ₽
Югра Cinema
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15п
2D
09:15
от 350 ₽
11:30
от 350 ₽
13:45
от 350 ₽
17:55
от 450 ₽
20:15
от 450 ₽
23:35
от 350 ₽
