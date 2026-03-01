Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Уволить Жору
Расписание сеансов Уволить Жору, 2026 в Нижневартовске
2 марта 2026
Расписание сеансов Уволить Жору, 2 марта 2026 в Нижневартовске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Уволить Жору»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Galaxy Star
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27
2D
12:00
от 350 ₽
15:45
от 350 ₽
Югра Cinema
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15п
2D
09:35
от 350 ₽
11:30
от 350 ₽
17:30
от 450 ₽
22:00
от 700 ₽
