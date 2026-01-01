Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Цена вершины»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижневартовск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Нижневартовска
Кинотеатры
Car Cinema
Киноклуб Car Cinema (Нижневартовск) на карте
Киноклуб Car Cinema (Нижневартовск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Car Cinema (Нижневартовск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
3.1
км
Югра Cinema
ул. Ленина, 15п
5
4.2
км
Galaxy Star
ул. Чапаева, 27
5
4.3
км
Мир
ул. Мира, д.76/1
5
5.5
км
Надежда
ул. Северная, 39, гостиница «Надежда»
5
6.1
км
Stars Cinema
ул. Интернациональная, 73, ТЦ «Подсолнух»
5
25.2
км
КДК «Калейдоскоп»
ул. Нефтеразведочная, 2а
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход
В этих купе поездов РЖД летом ездить хуже всего: пропотеете до трусов еще после посадки
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667