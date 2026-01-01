В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему

Что делать, если при повороте направо автобусная полоса: инспекторы ГАИ признают только один выход

В этих купе поездов РЖД летом ездить хуже всего: пропотеете до трусов еще после посадки

Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным

Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов

Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут

Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе

«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)

Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия

«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат