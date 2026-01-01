Автокинотеатр «Car Cinema» — это единственная в Нижневартовске киноплощадка под открытым небом, находится по адресу: ул. Мира, 37а.

Открытый со всех сторон кинозал оборудован огромным экраном и мощным проекционным оборудованием, благодаря этому автокинотеатр работает в любую погоду. Зрители могут наслаждаться фильмом в салоне собственного автомобиля. В репертуаре — новинки зарубежного и российского кинематографа.

В автокинотеатре «Кар Синема» никто не станет ограничивать вашу свободу: вы можете курить, пить пиво и хрустеть чипсами, живо комментировать происходящее на экране или разговаривать по мобильнику. Вы платите лишь за место автомобиля, а в салоне может быть несколько человек.

На территории автокинотеатра имеется кино-бар с большим выбором десертов, попкорна, напитков.