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Киноафиша Нижневартовска Кинотеатры Car Cinema

Car Cinema

Нижневартовск
Адрес
г. Нижневартовск, ул. 2П-2, стр. 21б, р-к Западный
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Телефон

+7 (346) 663-06-86 / бронирование

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О кинотеатре

Автокинотеатр «Car Cinema» — это единственная в Нижневартовске киноплощадка под открытым небом, находится по адресу: ул. Мира, 37а. 

Открытый со всех сторон кинозал оборудован огромным экраном и мощным  проекционным оборудованием, благодаря этому автокинотеатр работает в любую погоду. Зрители могут наслаждаться фильмом в салоне собственного автомобиля. В репертуаре — новинки зарубежного и российского кинематографа. 

В автокинотеатре «Кар Синема» никто не станет ограничивать вашу свободу: вы можете курить, пить пиво и хрустеть чипсами, живо комментировать происходящее на экране или разговаривать по мобильнику. Вы платите лишь за место автомобиля, а в салоне может быть несколько человек.
На территории автокинотеатра имеется кино-бар с большим выбором десертов, попкорна, напитков.

Бар
Coca-Cola
Pepsi
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Отзывы о кинотеатре

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