Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Нижневартовска Кинотеатры Galaxy Star Расписание сеансов кинотеатра «Galaxy Star»

Расписание сеансов кинотеатра «Galaxy Star»

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
16:25 от 400 ₽ 19:10 от 400 ₽ 20:50 от 400 ₽ 23:15 от 300 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:15 от 300 ₽ 13:15 от 350 ₽ 17:50 от 400 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
10:20 от 300 ₽ 14:30 от 350 ₽ 18:45 от 400 ₽ 23:00 от 300 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
10:05 от 300 ₽ 12:30 от 350 ₽ 14:40 от 350 ₽ 19:15 от 400 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето анимация 2026, Россия
2D
10:10 от 300 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
10:05 от 300 ₽ 14:00 от 350 ₽ 18:25 от 400 ₽ 22:50 от 400 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
13:20 от 350 ₽ 17:20 от 400 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
12:25 от 350 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
21:10 от 400 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
11:10 от 300 ₽ 15:10 от 350 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
22:25 от 400 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
11:35 от 300 ₽ 16:10 от 400 ₽ 20:45 от 400 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
Красивых абрикосов и нектаринов в магазинах горы, а вкусных – кот наплакал: вот как отличить сочный плод от «муляжа»
С июня скошенную траву в компост не кладу: отправляю вот куда – и все лето не нарадуюсь результату
Стереть память, посмотреть заново, повторить: 3 нишевых российских сериала, которые не стыдно советовать всем друзьям и родным
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
Новинка с «России 1» растоптала даже хитовые детективы НТВ: зрители «смотрят на скорости 1,5», но выключить не могут
«Какие люди — и без охраны!»: попробуйте узнать персонажей «Москва слезам не верит» по версии ИИ — для зумеров и тех, кому 50+
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
Почти 1 миллиард собрала эта российская новинка в прокате — зрители на сеансах хохотали до колик, а ведь это даже не комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше