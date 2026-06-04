Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Galaxy Star
Расписание сеансов кинотеатра «Galaxy Star»
Расписание сеансов кинотеатра «Galaxy Star»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
16:25
от 400 ₽
19:10
от 400 ₽
20:50
от 400 ₽
23:15
от 300 ₽
Дени и Мэни в кино!
комедия
2026, Россия
2D
10:15
от 300 ₽
13:15
от 350 ₽
17:50
от 400 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
10:20
от 300 ₽
14:30
от 350 ₽
18:45
от 400 ₽
23:00
от 300 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
10:05
от 300 ₽
12:30
от 350 ₽
14:40
от 350 ₽
19:15
от 400 ₽
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 195. Билеты в лето
анимация
2026, Россия
2D
10:10
от 300 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
10:05
от 300 ₽
14:00
от 350 ₽
18:25
от 400 ₽
22:50
от 400 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
13:20
от 350 ₽
17:20
от 400 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
12:25
от 350 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
21:10
от 400 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
11:10
от 300 ₽
15:10
от 350 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
22:25
от 400 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
11:35
от 300 ₽
16:10
от 400 ₽
20:45
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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