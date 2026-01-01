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500
метров
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ул. Мира, д.76/1
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1.1
км
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ул. Ленина, 15п
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1.5
км
Надежда
ул. Северная, 39, гостиница «Надежда»
5
2
км
Stars Cinema
ул. Интернациональная, 73, ТЦ «Подсолнух»
5
27.7
км
КДК «Калейдоскоп»
ул. Нефтеразведочная, 2а
5
28.6
км
Дворец искусств
ул. Заречная, 8
5
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