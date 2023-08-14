Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Galaxy Star

Валерия Тишунова 14 августа 2023, 14:24
Купили онлайн билеты пришли на кассу оказалось что наших билетов нет,😕 позвонили в службу поддержки пообещали вернуть деньги но прошло полгода так и не вернули
svetlanadelka4 8 января 2024, 10:23
Никогда в жизни больше не буду покупать билет через интернет. Оплатить оплатила а билетов нет
Mishel Shashokina 13 января 2024, 13:31
Я никогда больше не приду сюда, ужас какой-то. Не выдали электронный билет. Выдали электронный чек! Кошмар,не советую сюда приходить!!!😡😡
lenabar.2022 29 августа 2024, 18:35
купила билеты, что в итоге на почту мне чего не скинули, пытаюсь дозвониться в поддержку уже час , толку ноль,
lenabar.2022 29 августа 2024, 18:36
слила деньги в пустую
lenabar.2022 29 августа 2024, 18:37
не покупайте тут
lenabar.2022 29 августа 2024, 18:37
верните деньги !!!!!
Полина Валентиновна 18 сентября 2025, 09:14
Верните мои деньги. Я купила билеты билеты не пришли деньги списали сума приличная потому что было много народу.
