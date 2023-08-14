Кинотеатр «Galaxy Star» – самая современная киноплощадка Нижневартовска с потрясающим дизайном интерьера. Открыт летом 2013 года, расположен на 4 этаже МФК «Европа Сити».

В кинотеатре шесть просторных залов с общей вместимостью 713 зрителей. Премьерный зал рассчитан на 278 мест, пять других — по 87 мест.

Для кинопоказов используется новейшее проекционное оборудование с разрешением 4К, потрясающее звучание Dolby 3D, экраны со специальным покрытием. В репертуаре мировые премьеры и популярные фильмы, любимые зрителями. Для детей — увлекательная анимация.

Рядом с кинотеатром «Галакси Стар» в Нижневартовске имеется детский центр развлечений «НappyLand» и отличная зона Фуд-кортов — это Перчини, Чайхона, Планета Суши и NY-Pizza и другие заведения.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Galaxy Star» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.