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Киноафиша Нижневартовска Кинотеатры Galaxy Star

Galaxy Star

Нижневартовск
Адрес
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, 27
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Телефон

+7(3466) 48-06-07 / бронирование

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Билеты от 300 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр «Galaxy Star» – самая современная киноплощадка Нижневартовска с потрясающим дизайном интерьера. Открыт летом 2013 года, расположен на 4 этаже МФК «Европа Сити».

В кинотеатре шесть просторных залов с общей вместимостью 713 зрителей. Премьерный зал рассчитан на 278 мест, пять других — по 87 мест.

Для кинопоказов используется новейшее проекционное оборудование с разрешением 4К, потрясающее звучание Dolby 3D, экраны со специальным покрытием. В репертуаре мировые премьеры и популярные фильмы, любимые зрителями. Для детей — увлекательная анимация.

Рядом с кинотеатром «Галакси Стар» в Нижневартовске имеется детский центр развлечений «НappyLand» и отличная зона Фуд-кортов — это Перчини, Чайхона, Планета Суши и NY-Pizza и другие заведения.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Galaxy Star» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
4K
Парковка
7.9 Оцените
21 голос
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Galaxy Star
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 4 сеанса
16:25 от 400 ₽ 19:10 от 400 ₽ 20:50 от 400 ₽ 23:15 от 300 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 3 сеанса
10:15 от 300 ₽ 13:15 от 350 ₽ 17:50 от 400 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 4 сеанса
10:20 от 300 ₽ 14:30 от 350 ₽ 18:45 от 400 ₽ 23:00 от 300 ₽ ...
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
Сегодня 4 сеанса
10:05 от 300 ₽ 12:30 от 350 ₽ 14:40 от 350 ₽ 19:15 от 400 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Валерия Тишунова 14 августа 2023, 14:24
Купили онлайн билеты пришли на кассу оказалось что наших билетов нет,😕 позвонили в службу поддержки пообещали вернуть деньги но прошло полгода так и не вернули
svetlanadelka4 8 января 2024, 10:23
Никогда в жизни больше не буду покупать билет через интернет. Оплатить оплатила а билетов нет
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21 голос
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Фильмы в кинотеатре Galaxy Star

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
16:25 от 400 ₽ 19:10 от 400 ₽ 20:50 от 400 ₽ 23:15 от 300 ₽
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино! комедия 2026, Россия
2D
10:15 от 300 ₽ 13:15 от 350 ₽ 17:50 от 400 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
10:20 от 300 ₽ 14:30 от 350 ₽ 18:45 от 400 ₽ 23:00 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
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