Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижневартовск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Нижневартовска
Кинотеатры
Югра Cinema
Расписание сеансов кинотеатра «Югра Cinema»
Расписание сеансов кинотеатра «Югра Cinema»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Скидки и акции
Сегодня
4
Завтра
5
сб
6
вс
7
пн
8
вт
9
ср
10
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Богатыри
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
2D
11:00
от 350 ₽
17:55
от 450 ₽
Грязные деньги
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
2D
11:20
от 700 ₽
17:50
от 700 ₽
19:30
от 450 ₽
21:40
от 450 ₽
23:45
от 350 ₽
Закулисье реальности
ужасы, фантастика
2026, США
2D
13:25
от 700 ₽
15:35
от 700 ₽
19:15
от 450 ₽
19:55
от 700 ₽
21:25
от 450 ₽
23:35
от 350 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
09:00
от 350 ₽
11:25
от 350 ₽
14:20
от 350 ₽
17:50
от 450 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
09:10
от 350 ₽
13:00
от 350 ₽
15:35
от 450 ₽
18:10
от 450 ₽
20:45
от 450 ₽
23:15
от 350 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
09:35
от 350 ₽
10:40
от 350 ₽
16:00
от 450 ₽
Монахиня из Борли. Возвращение
ужасы, детектив
2025, Великобритания
2D
22:05
от 700 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
комедия
2026, Россия
2D
11:45
от 350 ₽
16:15
от 450 ₽
Обсессия
ужасы
2025, США
2D
21:10
от 450 ₽
23:35
от 350 ₽
Побег из волшебного измерения
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
2D
09:00
от 350 ₽
11:15
от 350 ₽
13:10
от 350 ₽
17:00
от 450 ₽
Пропасть
триллер
2026, Россия
2D
19:50
от 450 ₽
21:45
от 450 ₽
23:55
от 700 ₽
Шевели перьями
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
2D
09:10
от 350 ₽
12:35
от 350 ₽
13:30
от 350 ₽
15:15
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Даже в +40 от японцев никогда не пахнет потом: их секрет до безобразия прост
В СССР сметану резали ножом и мазали на хлеб: сегодня на прилавках лежит «аналог», но вкус уже не тот — и вот почему
Россиян ждет шестидневка уже в 2027 году: власти приняли решение
Ради 5 мини-сериалов Netflix хочется стереть себе память: интригуют не хуже распиаренных хитов
«Интерстеллар» про советских космонавтов — новый сериал от Apple TV уже борется за звание лучшего Sci-Fi 2026 года
От этих 3-х сериалов «просто не оторваться» – идеальны, чтобы смотреть запоем: без «Игры престолов» и других очевидных хитов
«Вот хочу угнать эту машину, а вы меня задерживаете!»: угадайте советские фильмы по одному кадру с «Запорожцем» (тест)
Сон Джин-у в пролете, Эрен Йегер глотает пыль: всего 5 аниме получили немыслимые 195+/200 на RT – вы-то не назовете даже 4/5
Садись, два! А тест – один: вспомните 6 советских фильмов по кадру с учителем? (кто младше 30-е – завалятся уже на 1-м вопросе)
«Подумал, что это снова Ghibli»: Китай выдал почти идеальную «копию» шедевров Миядзаки – похожи как две капли, но не плагиат
Сериал по лучшей игре Capcom в 26-м заменит скатившихся «Одних из нас» и «Мандалорца»: наемник и девочка-робот путешествуют в космосе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667