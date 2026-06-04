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Расписание сеансов кинотеатра «Югра Cinema»

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
11:00 от 350 ₽ 17:55 от 450 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
11:20 от 700 ₽ 17:50 от 700 ₽ 19:30 от 450 ₽ 21:40 от 450 ₽ 23:45 от 350 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
13:25 от 700 ₽ 15:35 от 700 ₽ 19:15 от 450 ₽ 19:55 от 700 ₽ 21:25 от 450 ₽ 23:35 от 350 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
09:00 от 350 ₽ 11:25 от 350 ₽ 14:20 от 350 ₽ 17:50 от 450 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
09:10 от 350 ₽ 13:00 от 350 ₽ 15:35 от 450 ₽ 18:10 от 450 ₽ 20:45 от 450 ₽ 23:15 от 350 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
09:35 от 350 ₽ 10:40 от 350 ₽ 16:00 от 450 ₽
Монахиня из Борли. Возвращение
Монахиня из Борли. Возвращение ужасы, детектив 2025, Великобритания
2D
22:05 от 700 ₽
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной комедия 2026, Россия
2D
11:45 от 350 ₽ 16:15 от 450 ₽
Обсессия
Обсессия ужасы 2025, США
2D
21:10 от 450 ₽ 23:35 от 350 ₽
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения анимация, комедия, фэнтези 2026, Китай
2D
09:00 от 350 ₽ 11:15 от 350 ₽ 13:10 от 350 ₽ 17:00 от 450 ₽
Пропасть
Пропасть триллер 2026, Россия
2D
19:50 от 450 ₽ 21:45 от 450 ₽ 23:55 от 700 ₽
Шевели перьями
Шевели перьями приключения, анимация, семейный 2025, Польша
2D
09:10 от 350 ₽ 12:35 от 350 ₽ 13:30 от 350 ₽ 15:15 от 450 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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