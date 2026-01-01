Весь день можно купить билет за 200 рублей по водительскому удостоверению. Важно оплатить наличными. Скидка действует только при наличии оригинала документа у владельца и распространяется на любое количество билетов в стандартный зал.
Весь день билеты по студенческому за 200 рублей. Оплатить нужно наличными. Скидка действует только при наличии оригинала документа у владельца и распространяется на любое количество билетов в стандартный зал.
Купите билет на любой сеанс за 155 рублей. Оплатить можно только без сдачи каждый билет. Принимаются купюры номиналом 100, 50 рублей и одна монета 5 рублей. Другие сочетания номиналов не подходят. Акция действует на все сеансы в стандартных залах.