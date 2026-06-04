Кинотеатр «Югра Cinema» в городе Нижневартовск основался в торговом центре «Югра», по адресу Ленина, 15п.
7 залов с огромными экранами. Все новинки кино уже здесь!
Холл кинотеатра является местом ожидания, в нем размещены мягкие диваны со столиками и кинобар. Посетителям предлагается огромный выбор прохладительных напитков, разнообразие закусок и десертов.
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Весь день можно купить билет за 200 рублей по водительскому удостоверению. Важно оплатить наличными. Скидка действует только при наличии оригинала документа у владельца и распространяется на любое количество билетов в стандартный зал.
Весь день билеты по студенческому за 200 рублей. Оплатить нужно наличными. Скидка действует только при наличии оригинала документа у владельца и распространяется на любое количество билетов в стандартный зал.