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Киноафиша Нижневартовска Кинотеатры Югра Cinema

Югра Cinema

Нижневартовск
Адрес
г. Нижневартовск, ул. Ленина, 15п
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Телефон

+7 (3466) 40-53-54 / автоинформатор

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+7 (3466) 49-11-44 / бронирование

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Билеты от 350 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр «Югра Cinema» в городе Нижневартовск основался в торговом центре «Югра», по адресу Ленина, 15п.

7 залов с огромными экранами. Все новинки кино уже здесь!

Холл кинотеатра является местом ожидания, в нем размещены мягкие диваны со столиками и кинобар. Посетителям предлагается огромный выбор прохладительных напитков, разнообразие закусок и десертов.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Югра Cinema» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Wi-Fi
VIP
Официант
8.4 Оцените
23 голоса
Билеты от 350 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Югра Cinema
Богатыри
Богатыри
Сегодня 2 сеанса
11:00 от 350 ₽ 17:55 от 450 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 5 сеансов
11:20 от 700 ₽ 17:50 от 700 ₽ 19:30 от 450 ₽ 21:40 от 450 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 6 сеансов
13:25 от 700 ₽ 15:35 от 700 ₽ 19:15 от 450 ₽ 19:55 от 700 ₽ ...
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
Сегодня 4 сеанса
09:00 от 350 ₽ 11:25 от 350 ₽ 14:20 от 350 ₽ 17:50 от 450 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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23 голоса
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Скидки в кинотеатре
Понедельник в кино за 200 рублей

Весь день можно купить билет за 200 рублей по водительскому удостоверению. Важно оплатить наличными. Скидка действует только при наличии оригинала документа у владельца и распространяется на любое количество билетов в стандартный зал.

Студентам билеты по 200 рублей во вторник

Весь день билеты по студенческому за 200 рублей. Оплатить нужно наличными. Скидка действует только при наличии оригинала документа у владельца и распространяется на любое количество билетов в стандартный зал.

Студентам
В кино за 155 рублей в среду

Купите билет на любой сеанс за 155 рублей. Оплатить можно только без сдачи каждый билет. Принимаются купюры номиналом 100, 50 рублей и одна монета 5 рублей. Другие сочетания номиналов не подходят. Акция действует на все сеансы в стандартных залах.

Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Нижневартовска

Фильмы в кинотеатре Югра Cinema

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
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Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Богатыри
Богатыри семейный, фэнтези, комедия 2026, Россия
2D
11:00 от 350 ₽ 17:55 от 450 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
11:20 от 700 ₽ 17:50 от 700 ₽ 19:30 от 450 ₽ 21:40 от 450 ₽ 23:45 от 350 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
13:25 от 700 ₽ 15:35 от 700 ₽ 19:15 от 450 ₽ 19:55 от 700 ₽ 21:25 от 450 ₽ 23:35 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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