Кинотеатр «Югра Cinema» в городе Нижневартовск основался в торговом центре «Югра», по адресу Ленина, 15п.

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Холл кинотеатра является местом ожидания, в нем размещены мягкие диваны со столиками и кинобар. Посетителям предлагается огромный выбор прохладительных напитков, разнообразие закусок и десертов.

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