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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Расписание сеансов кинотеатра «Stars Cinema»
Расписание сеансов кинотеатра «Stars Cinema»
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кощей. Тайна живой воды
анимация
2026, Россия
2D
13:25
от 400 ₽
16:35
от 450 ₽
Майкл
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
2D
17:15
от 450 ₽
19:40
от 450 ₽
Момо
семейный, фэнтези
2025, Германия
2D
13:35
от 400 ₽
15:25
от 400 ₽
18:10
от 450 ₽
Тень
приключения, анимация, семейный
2025, Германия
2D
15:00
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Отзывы
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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