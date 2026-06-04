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Расписание сеансов кинотеатра «Stars Cinema»

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 чт 11 пт 12
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды анимация 2026, Россия
2D
13:25 от 400 ₽ 16:35 от 450 ₽
Майкл
Майкл биография, драма, музыка, исторический 2026, США
2D
17:15 от 450 ₽ 19:40 от 450 ₽
Момо
Момо семейный, фэнтези 2025, Германия
2D
13:35 от 400 ₽ 15:25 от 400 ₽ 18:10 от 450 ₽
Тень
Тень приключения, анимация, семейный 2025, Германия
2D
15:00 от 400 ₽
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Момо
Момо
2025, Германия, семейный, фэнтези
Побег из волшебного измерения
Побег из волшебного измерения
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Пропасть
Пропасть
2026, Россия, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
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