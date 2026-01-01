Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Нижневартовска Кинотеатры Stars Cinema ТЦ «Подсолнух»

Адрес
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 73
Показать на карте
Телефон

+7 (3466) 49-17-49

Позвонить
Фотографии ТЦ «Подсолнух»

ТЦ «Подсолнух» - современный многофункциональный торговый центр в Нижневартовске площадью более 150 тысяч квадратных метров с торговой галереей, «ресторанным двориком», мультиплексом и развлекательными площадками. ТЦ «Подсолнух» расположен в восточной части Нижневартовска, на пересечении Северной улицы и улицы Интернациональной.

На территории торгово-развлекательного комплекса «Подсолнух» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («Ригла», Gloria Jeans & Gee Jay, Paolo Conte, Lady Collection, Zolla, Intimissimi, Calzedonia, VAN CLIFF, Togas, «Нахаленок», «Ирина», O Merinos, ELITE FASHION, Graciana, «Валенти» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Bork и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб» и др.), популярные магазины детских товаров («Буду мамой», «Маленькая Леди» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (585GOLD, SUNLIGHT, «Ювелирная империя» и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной», «МТС», «Tele2 Россия» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, ателье, аптека, студия маникюра, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, изготовление ключей, центр фотоуслуг, банкоматы («Почта Банк», «ВТБ 24», «Сбербанк» и др.), платежные терминалы и многое другое.

Кроме того, в ТЦ «Подсолнух» функционируют современный многозальный кинотеатр «Stars Cinema», продовольственный супермаркет «Магнит», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS, RBT.ru и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», гипермаркет товаров для дома IKEA, контактный зоопарк «Пушистый Клуб'ОК» и детский развлекательный центр.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания (KFC, «Обжорка», кафе «Чайкофф», «Макдональдс» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Подсолнух» есть бесплатная автомобильная парковка на 380 машиномест и отдельная велопарковка.

Как добраться?
Добраться до ТЦ «Подсолнух» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Интернациональной до остановки «Авторынок»

  • на автобусах № 10, 12
  • на маршрутных такси № 8, 10, 24

Режим работы
Магазины и фудкорт ТЦ «Подсолнух»: 10.00 – 21.00;
Супермаркет «Магнит»: 09.00 – 22.00;
Кинотеатр Stars Cinema: 10.00 – 00.00;
Контактный зоопарк «Пушистый Клуб'ОК»: 10.00 – 21.00;
Ресторан «KFC»: 10.00 – 22.00.

Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
