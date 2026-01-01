ТЦ «Подсолнух» - современный многофункциональный торговый центр в Нижневартовске площадью более 150 тысяч квадратных метров с торговой галереей, «ресторанным двориком», мультиплексом и развлекательными площадками. ТЦ «Подсолнух» расположен в восточной части Нижневартовска, на пересечении Северной улицы и улицы Интернациональной.

На территории торгово-развлекательного комплекса «Подсолнух» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов («Ригла», Gloria Jeans & Gee Jay, Paolo Conte, Lady Collection, Zolla, Intimissimi, Calzedonia, VAN CLIFF, Togas, «Нахаленок», «Ирина», O Merinos, ELITE FASHION, Graciana, «Валенти» и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (Adidas и др.), магазины мебели и товаров для дома («Аскона» и др.), фирменные магазины техники (Bork и др.), магазины подарков и аксессуаров («Красный куб» и др.), популярные магазины детских товаров («Буду мамой», «Маленькая Леди» и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л’Этуаль» и др.), ювелирные салоны (585GOLD, SUNLIGHT, «Ювелирная империя» и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Билайн», «Связной», «МТС», «Tele2 Россия» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви, ателье, аптека, студия маникюра, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, изготовление ключей, центр фотоуслуг, банкоматы («Почта Банк», «ВТБ 24», «Сбербанк» и др.), платежные терминалы и многое другое.

Кроме того, в ТЦ «Подсолнух» функционируют современный многозальный кинотеатр «Stars Cinema», продовольственный супермаркет «Магнит», супермаркеты бытовой техники и электроники (DNS, RBT.ru и др.), мебельные салоны, супермаркет товаров для детей «Детский мир», гипермаркет товаров для дома IKEA, контактный зоопарк «Пушистый Клуб'ОК» и детский развлекательный центр.

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено множество кафе и ресторанов быстрого питания (KFC, «Обжорка», кафе «Чайкофф», «Макдональдс» и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Подсолнух» есть бесплатная автомобильная парковка на 380 машиномест и отдельная велопарковка.

Адрес:

г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 73

Как добраться?

Добраться до ТЦ «Подсолнух» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Интернациональной до остановки «Авторынок»

на автобусах № 10, 12

на маршрутных такси № 8, 10, 24

Режим работы

Магазины и фудкорт ТЦ «Подсолнух»: 10.00 – 21.00;

Супермаркет «Магнит»: 09.00 – 22.00;

Кинотеатр Stars Cinema: 10.00 – 00.00;

Контактный зоопарк «Пушистый Клуб'ОК»: 10.00 – 21.00;

Ресторан «KFC»: 10.00 – 22.00.