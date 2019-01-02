Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Нижневартовск, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Нижневартовска
Кинотеатры
Stars Cinema
Отзывы о кинотеатре Stars Cinema
Отзывы о кинотеатре Stars Cinema
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Торговый центр
Отзывы о кинотеатре Stars Cinema
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Диана Исрапилова
2 января 2019, 17:33
Оценка
Добрый вечер! Обращаюсь к администрации кинотеатра!Посещала ваш ТЦ 02.01.2019г, была с ребенком ,девочкой инвалидом ,и с двумя подругами, провести время,повесили свои вещи в гардероб, для начала спросили можно повесить,на что сотрудник сказал конечно можно, почему бы и нет! Мы выходим орет женщина другая ,вы на какой фильм? На фильм мы особо и не хотели,потому что были с детьми,сказали подумаем и ушли,кому какое дело,на какой фильм,мы часто приходили и на фильм,и не на фильм,и вешали вещи,погуляли пришли за вещами,такси стоит внизу ждёт,подходим,дверь закрыта,висят ключи, мы не наглые,не стали открывать дверь,хотя тоже вопрос вашим сотрудникам ,почему ключи висят,а если бы что-то у кого-то украли,подошла та же самая женщина,наехала какого хрена мы оставили вещи,вещи могут оставить только те,кто смотрит кино,я все понимаю,где это написано? Взяла ключи,и ушла,мол вещи я не отдам,пока сеанс который идёт не закончится, одела свою куртку ,забрала ключи и ушла. Начали искать кого-то выше,нет никого,подошла к девушке,которая стоит за баром,тоже сразу начала отнекиваться,мол на меня не наезжайте,я щас кого-то позову,позвала какого-то мужика,взял ключи открыл нам дверь,на вопрос ФИО сотрудника,всячески игнорировал,лишь сказал что она контроллер, и что ее знать не знает, я все же хочу чтобы этого сотрудника,наказали хоть как, должным образом,лишением премии ,мне все равно, если я обратного отзыва не получу,я пойду куда-нибудь выше!сотрудники себя так не должны вести,объясните это ей должным образом.
2 января 2019, 17:33
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
9 января 2019, 12:25
в ответ на сообщение
Диана Исрапилова от 2 января 2019, 17:33
Добрый день! Спасибо, мы передадим ваше обращение администрации. С наступившим новым годом вас!
9 января 2019, 12:25
0
0
Ответить
ilinahusnutdinova76
8 декабря 2024, 22:54
Оценка
очень классный кинотеатр, весело и недорого, всем советую
8 декабря 2024, 22:54
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Galaxy Star
8 комментариев
Мир
2 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail