Кинотеатр StarsCinema в городе Нижневартовск основался в торговом центре «Подсолнух» по адресу, ул. Интернациональная, 73.
Мультиплекс оснащен двумя комфортабельными залами:
Большой Holliwood зал вмещает в себя 90 посадочных мест;
Малый зал Broadway вмещает 70 мест.
Прекрасное настроение посетителям создают художественные расписные стены и стильное оформления интерьера. С выбором ленты и сеанса поможет определиться киноафиша.
Основной репертуар кинотеатра – это лучшие новинки в киноиндустрии, которые будут демонстрироваться в ближайшее время.
Общая площадь киноцентра составляет – 33 кв.м. Каждый кинозал оснащен современной технологией, она обеспечивает хорошее качество звука и изображения. Цифровой формат позволяет демонстрировать фильмы в 3D формате.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр StarsCinema» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Каждый четверг с 13:00 до 14:00 билеты на любой день, любой сеанс по 150 рублей! Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Каждую среду, для студентов, все билеты по 150 рублей при предъявлении студенческого билета. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.