Кинотеатр StarsCinema в городе Нижневартовск основался в торговом центре «Подсолнух» по адресу, ул. Интернациональная, 73.

Мультиплекс оснащен двумя комфортабельными залами:

Большой Holliwood зал вмещает в себя 90 посадочных мест;

Малый зал Broadway вмещает 70 мест.

Прекрасное настроение посетителям создают художественные расписные стены и стильное оформления интерьера. С выбором ленты и сеанса поможет определиться киноафиша.

Основной репертуар кинотеатра – это лучшие новинки в киноиндустрии, которые будут демонстрироваться в ближайшее время.

Общая площадь киноцентра составляет – 33 кв.м. Каждый кинозал оснащен современной технологией, она обеспечивает хорошее качество звука и изображения. Цифровой формат позволяет демонстрировать фильмы в 3D формате.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр StarsCinema» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.