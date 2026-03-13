Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Марсупилами. Пушистый круиз Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 2026 в Назарово 13 марта 2026

Расписание сеансов Марсупилами. Пушистый круиз, 13 марта 2026 в Назарово

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Юбилейный г. Назарово, ул. Арбузова, 62
2D
16:00 от 350 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Инферно
Инферно
2025, Мексика / США, ужасы
