Юбилейный
ул. Арбузова, 62
650 метров
Энергетик
улица Ленина, 4а
6.6 км
Эдем Кинорай
3-й микрорайон, д.38
28.8 км
Тюхтетская ЦКС
Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Советская, 12
89.1 км
Центр культурного развития
пл. Революции, 13
91.1 км
ЦКС пгт. Балахта
пгт. Балахта, ул. 60 лет Октября,11
104 км
Энергетик
ул. Комсомольская, 6
124 км
Енисей-кино
ул. Пролетарская, 153
150 км
STARMAX
ул. Телевизорная, 1, стр. 90 (Торговый квартал на Свободном)
150 км
Луч
ул. Карла Маркса, д. 149
154 км
Дом Кино
пр. Мира, д. 88, А
154 км
Синема Парк Галерея Енисей
ул. Дубровинского, 1и, ТРЦ «Галерея Енисей»
156 км
Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»
Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию
Слоеное тесто+малиновое варенье: этот рецепт от создателей «Трех котов» покорит и детей, и взрослых
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
«Летят журавли» в Европе знают под совсем другим названием: настоящее оказалось «возмутительно пошлым» – пришлось срочно менять
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
