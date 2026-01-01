Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Назарово Кинотеатры Энергетик Расписание сеансов кинотеатра «Энергетик»

Расписание сеансов кинотеатра «Энергетик»

Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (39155) 7-37-95 Позвонить
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (39155) 7-37-95 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (39155) 7-37-95 Позвонить
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (39155) 7-37-95 Позвонить
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (39155) 7-37-95 Позвонить
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (39155) 7-37-95 Позвонить
Инферно
Инферно ужасы 2025, Мексика / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 8 (39155) 7-37-95 Позвонить
Кинотеатры рядом
6.4 км
Юбилейный ул. Арбузова, 62
5
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Инферно
Инферно
2025, Мексика / США, ужасы
Даже Джордж Лукас считает этот научно-фантастический фильм совершенным: ну и что, что он вышел 58 лет назад
Пока НТВ тянет с выходом «Невского-8», в Сети появились 5 версий того, как мог «выжить» Семенов: одна очень грустная
Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше