Киноафиша Назарово
Кинотеатры
Энергетик
Расписание сеансов кинотеатра «Энергетик»
Расписание сеансов кинотеатра «Энергетик»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (39155) 7-37-95
Позвонить
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (39155) 7-37-95
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (39155) 7-37-95
Позвонить
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (39155) 7-37-95
Позвонить
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (39155) 7-37-95
Позвонить
Марсупилами. Пушистый круиз
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (39155) 7-37-95
Позвонить
Инферно
ужасы
2025, Мексика / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
8 (39155) 7-37-95
Позвонить
6.4
км
Юбилейный
ул. Арбузова, 62
5
