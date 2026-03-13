Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Назарово Кинотеатры Юбилейный Расписание сеансов кинотеатра «Юбилейный»

Расписание сеансов кинотеатра «Юбилейный»

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Инферно
Инферно ужасы 2025, Мексика / США
2D
21:45 от 350 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 300 ₽
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
2D
16:00 от 350 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
19:50 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
13:50 от 350 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
12:05 от 300 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
17:55 от 350 ₽
