Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
Красавица
Красавица Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
7.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
6.0
Билеты
Уволить Жору
Уволить Жору Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение Угрюмый мистер Рыба отправляется в далекое путешествие за заветной мечтой
приключения, анимация, комедия 2025, Австралия / США
7.0
Билеты
