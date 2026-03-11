Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Тюльпаны, 11 марта 2026 в Нарьян-Маре

Арктика г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20А
2D
22:20 от 550 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
