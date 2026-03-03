Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 2026 в Нарьян-Маре 3 марта 2026

Расписание сеансов Король и Шут. Навсегда, 3 марта 2026 в Нарьян-Маре

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Король и Шут. Навсегда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Арктика г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20А
2D
18:45 от 500 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
