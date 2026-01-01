Оповещения от Киноафиши
Фильмы в прокате в Нарьян-Маре
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
7.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
6.0
Билеты
Уволить Жору
Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Рыбка унывака. Подводное приключение
Угрюмый мистер Рыба отправляется в далекое путешествие за заветной мечтой
приключения, анимация, комедия
2025, Австралия / США
7.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
военный
драма
исторический
комедия
музыка
приключения
семейный
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
500-1000₽
Применить
