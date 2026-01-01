Оповещения от Киноафиши
Арктика
ул. Смидовича, 20А
300 метров
Кинозал КЦ
Республика Коми, село Усть-Цильма, ул. Советская, 134
248 км
Томлун
ул.60 лет Октября, 8
272 км
Центральный Дом Культуры им. В.Осокина
Республика Коми, село Ижма, ул. Советская, 49
296 км
Cinema De Lux
ул. Мира, 1, ТРЦ «Оазис Плаза» (Oasis Plaza)
310 км
Горький
ул. Советская, 16А
335 км
Кинозал ДК
ул. Кирова, 14
360 км
ДК
Респ. Коми, пгт. Нижний Одес, ул. Ленина, 1а
454 км
3D кинотеатр Дворца культуры
пр. Ленина, 26
455 км
Юбилейный
ул. Строительная, 2а
455 км
Водненский ДК
Республика Коми, п.г.т. Водный, ул. Ленина, 16а
461 км
МБУ Клубно-спортивный комплекс
Вуктыл, ул. Комсомольская 23
466 км
