Расписание сеансов кинотеатра «Арктика»

Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
18:45 от 500 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
14:20 от 400 ₽
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение приключения, анимация, комедия 2025, Австралия / США
2D
12:25 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
16:30 от 450 ₽ 21:10 от 550 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
10:30 от 300 ₽
