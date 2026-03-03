Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Арктика»
Расписание сеансов кинотеатра «Арктика»
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
18:45
от 500 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
14:20
от 400 ₽
Рыбка унывака. Подводное приключение
приключения, анимация, комедия
2025, Австралия / США
2D
12:25
от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
16:30
от 450 ₽
21:10
от 550 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
10:30
от 300 ₽
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
