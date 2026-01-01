Оповещения от Киноафиши
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Продолжение приключений Адиля и Самира. На этот раз они отправляются в путешествие через Россию
мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
9.0
Билеты
Горничная
Горничная Психологический триллер с Сидни Суини и Амандой Сайфред
триллер 2025, США
7.0
Билеты
Гигант
Гигант Тренер Пирс Броснан воспитывает чемпиона по боксу
драма, спорт 2025, США
7.0
Билеты
Убежище
Убежище Новый экшен-триллер с Джейсоном Стэйтемом в роли сурового парня с темным прошлым
боевик, триллер 2026, США
7.0
Билеты
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла Австралийский хоррор о родовом проклятии
ужасы, триллер 2025, Австралия
7.0
Билеты
Легенды
Легенды Вследствие проклятия фэнтезийный мир погружается в детство
боевик, приключения, анимация 2026, Франция
6.0
Билеты
Малыш
Малыш Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма 2026, Россия
6.0
Билеты
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
6.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть Российский психологический триллер на тему супружеской неверности
триллер 2025, Россия
5.0
Билеты
Уволить Жору
Уволить Жору Карьерист получает необычное задание. Комедия с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном
комедия, приключения 2026, Россия
5.0
Билеты
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! Ради хайпа и денежного приза группа школьников проворачивает мистический ритуал
ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
5.0
Билеты
Гуантанамера
Гуантанамера Шпион Сергей Шакуров спасает свою внучку на Кубе
приключения, боевик 2025, Россия / Куба
0.0
Билеты
Человек, который смеется
Человек, который смеется Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия 2026, Россия
0.0
Билеты
