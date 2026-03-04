Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Гигант Расписание сеансов Гигант, 2025 в Нальчике 4 марта 2026

Расписание сеансов Гигант, 4 марта 2026 в Нальчике

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Дея г. Нальчик, ул. Кирова, 320, ТРЦ «Дея»
2D
18:10 от 300 ₽ 22:45 от 300 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Горничная
2025, США, триллер
Гигант
2025, США, драма, спорт
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
