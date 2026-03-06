Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Нальчике

Билеты
Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Дея г. Нальчик, ул. Кирова, 320, ТРЦ «Дея»
2D
09:45 от 150 ₽ 11:55 от 150 ₽ 14:00 от 230 ₽ 18:15 от 300 ₽
