Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.9 км
Восток пр. Ленина 37
5
2.2 км
Дея ул. Кирова, 320, ТРЦ «Дея»
5
2.7 км
Эльбрус пр. Кулиева, 12, ДК профсоюзов
5
3 км
Галерея Синема ул. Кирова, 1д, ТРЦ «Галерея»
5
21 км
Центр Кино ул. Ленина, 23
5
44.4 км
Вертикаль ул. Гагарина, 16
5
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гигант
Гигант
2025, США, драма, спорт
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
