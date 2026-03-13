Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Инферно
Расписание сеансов Инферно, 2025 в Надыме
Расписание сеансов Инферно, 2025 в Надыме
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Релизпарк
г. Надым, ул. Игоря Шаповалова, зд 8/1
2D
22:55
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Отзывы
2025, Германия, драма
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
