Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Надыме
13 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 13 марта 2026 в Надыме
Релизпарк
г. Надым, ул. Игоря Шаповалова, зд 8/1
2D
12:20
20:25
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Отзывы
2025, Германия, драма
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
