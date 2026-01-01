Как «Пираты Карибского моря», только кровавее: эта новинка от Prime Video разделила критиков и зрителей

Среди кучи бесполезных продолжений этот спин-офф — идеален: его оценили не только фанаты «Пацанов»

«Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента»

Лена и Таня не стоят ее ногтя: взгляните на жену Жаркова – зря прятал молодую копию Кудрявцевой

Неугомонные девчонки на болоте: «Фиксикам» готовят замену, за дело взялся создатель «Щенячьего патруля»

Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»

Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»

«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте

Что было до «Первого отдела»: в этом мини-сериале Вера закрутила с майором Громом

Эти 3 слова заставили комиссию побледнеть: судьба «Приключениями Шерлока Холмса» висела на волоске