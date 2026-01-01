Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Надым, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Рейтинг кинотеатров Надыма
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
1
Парксинема
ул. Заводская, 2а, ТЦ «Династия»
2
Релизпарк
ул. Игоря Шаповалова, зд 8/1
Этот сериал от Netflix 2025 года посмотрели уже 416 миллионов часов: всего 8 серий — а напряжение зашкаливает
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»
Ни «Оскара», ни мировой славы, но некоторые считают этот «клон» «Москвы слезам не верит» сильнее фильма Меньшова: «Правды в нем куда больше»
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы
Что было до «Первого отдела»: в этом мини-сериале Вера закрутила с майором Громом
Эти 3 слова заставили комиссию побледнеть: судьба «Приключениями Шерлока Холмса» висела на волоске
«Элементарно» я бросил уже на первой серии, зато «Шерлока в России» за вечер проглотил целиком: в разы круче поделки из США
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667