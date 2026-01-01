Оповещения от Киноафиши
Релизпарк
ул. Игоря Шаповалова, зд 8/1
800 метров
Парксинема
ул. Заводская, 2а, ТЦ «Династия»
1.3 км
Сияние Севера
166 км
Сезар-Солнечный
ул. Сибирская, 26
198 км
Октябрь
пр. Ленинградский, 9
200 км
Проспект
Ленинградский просп., 13 А, ТРЦ Проспект
200 км
Сезар-Гудзон
ул. Подшибякина, 1, корп. 2а
201 км
Бумеранг
микрорайон Северная Коммунальная Зона, 4, ТРЦ "Бумеранг89"
201 км
Сибирь
ул. Ленина, 121
215 км
МАУК ЦКС
ул. Ленина, 61
216 км
Кинотеатр «Олимп»
7 мкрн, 3
224 км
Пандора
мкрн. 7, 6, РЦ "Островок
225 км
Для тех, кто обожает «Грозовой перевал»: эти 3 сериала турдизи о страстной любви нельзя упускать
Этот сериал от Netflix 2025 года посмотрели уже 416 миллионов часов: всего 8 серий — а напряжение зашкаливает
3 причины посмотреть «Хамнета» до «Оскара»: фильм сняла создательница легендарной «Земли кочевников»
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
«Горничная» и продолжение «Черного солнца» в списке: что КИОН покажет в марте
Этот советский фильм так полюбили в Китае, что в 2005-м выпустили ремейк: на удивление набрал 7.1 балла и хвалебные отзывы
Маэстро, твоя песенка спета: что в «Бой идут одни старики» разочаровало бы Маршала Покрышкина
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Что было до «Первого отдела»: в этом мини-сериале Вера закрутила с майором Громом
Эти 3 слова заставили комиссию побледнеть: судьба «Приключениями Шерлока Холмса» висела на волоске
