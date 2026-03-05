Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Релизпарк»

Расписание сеансов кинотеатра «Релизпарк»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
21:05
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
20:25
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
22:40
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
14:05 22:35
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
14:55 16:15 18:20 20:40
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:25 17:00
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
12:15 19:15
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
12:55 14:40 16:40 18:40
