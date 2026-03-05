Оповещения от Киноафиши
Релизпарк
Кинотеатры
Релизпарк
Релизпарк
Надым
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Надым, ул. Игоря Шаповалова, зд 8/1
Расписание
мало голосов
0
голосов
Расписание
Расписание сеансов
в кинотеатре Релизпарк
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
21:05
...
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
20:25
...
Малыш
Сегодня 1 сеанс
22:40
...
Наследник
Сегодня 2 сеанса
14:05
22:35
...
Отзывы о кинотеатре
Фильмы в кинотеатре Релизпарк
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
21:05
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
20:25
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
22:40
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
