Киноафиша Надыма
Кинотеатры
Парксинема
Расписание сеансов кинотеатра «Парксинема»
Расписание сеансов кинотеатра «Парксинема»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Скидки и акции
Торговый центр
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3499) 54-00-50
Позвонить
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3499) 54-00-50
Позвонить
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3499) 54-00-50
Позвонить
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3499) 54-00-50
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3499) 54-00-50
Позвонить
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3499) 54-00-50
Позвонить
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3499) 54-00-50
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3499) 54-00-50
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (3499) 54-00-50
Позвонить
