Киноафиша Надыма Кинотеатры Парксинема Расписание сеансов кинотеатра «Парксинема»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
