Адрес
Тюменская обл., г. Надым, ул. Заводская, 2А (напротив ЗКПД)
ТЦ «Династия» - многофункциональный торговый центр в Надыме площадью более 10 тысяч квадратных метров с торговой галереей, фудкортом и мультиплексом. ТЦ «Красный Кит» расположен в центральной части Надыма на крупной транспортной магистрали города – улице Заводсткой.

На территории торгового центра «Династия» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров самых популярных брендов (Sela, «ТВОЕ», oodji и др.). К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды, магазины мебели и товаров для дома, магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров, магазины парфюмерии и косметики, ювелирные салоны (Sunlight и др.), магазины часов и очков, туристическое агентство, салоны оптики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Связной» и др.), мастерские по ремонту обуви и часов, ателье, аптека, студия маникюра, салон красоты, зоомагазин, магазин канцелярских товаров, центр фотоуслуг, банкоматы («Сбербанк» и др.) и многое другое.

Кроме того, в ТЦ «Династия» функционируют современный многозальный кинотеатр «Парк Синема», продовольственный гипермаркет «Монетка», супермаркет бытовой техники и электроники, мебельные салоны и детская зона развлечений.

Также в комплексе для гостей находится фудкорт, где расположено несколько кафе и ресторанов быстрого питания (Mcdonalds, «Теремок» и др.).

Для удобства автовладельцев в торговом центре «Красный Кит» есть бесплатная автомобильная парковка.

Тюменская обл., г. Надым, ул. Заводская, 2А (напротив ЗКПД)

Как добраться?
Добраться до ТЦ «Династия» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Династия»

Режим работы
Магазины и фудкорт ТЦ «Династия»: 10.00 – 20.00;
Кинотеатр «Парк Синема»: пн – пт: 11.00 – 00.00, сб, вс: 10.00 – 00.00.

