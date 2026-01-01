Кинотеатр «Парксинема» в Надыме расположен в современном торговом центре «Династия» по адресу: ул. Заводская, д. 2а.



В этом двухзальном миниплексе демонстрируются фильмы в 3D формате, благодаря цифровому кинооборудованию последнего поколения фирмы Barko. Кинозалы небольшие и уютные, рассчитанные на 41 и 39 зрителей. Стоимость билетов доступна для широкой аудитории.



В киноцентре «ПаркСинема» можно также развлечься в 5D аттракцион, посетить суши-бар и сразиться на игровых автоматах.



В фойе находится традиционный кино-бар с попкорном, десертами и напитками. Для зрителей автомобилистов предусмотрена бесплатная парковка.



На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «ПАРКСИНЕМА» онлайн.. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.