Киноафиша Надыма Кинотеатры Парксинема

Парксинема

Надым
Адрес
г. Надым, ул. Заводская, 2а, ТЦ «Династия»
Телефон

+7 (3499) 54-00-50

Сеть

Премьер зал
ТРК
Расположен в ТЦ «Династия»

О кинотеатре

Кинотеатр «Парксинема» в Надыме расположен в современном торговом центре «Династия» по адресу: ул. Заводская, д. 2а.

В этом двухзальном миниплексе демонстрируются фильмы в 3D формате, благодаря цифровому кинооборудованию последнего поколения фирмы Barko. Кинозалы небольшие и уютные, рассчитанные на 41 и 39 зрителей. Стоимость билетов доступна для широкой аудитории.

В киноцентре «ПаркСинема» можно также развлечься в 5D аттракцион, посетить суши-бар и сразиться на игровых автоматах.

В фойе находится традиционный кино-бар с попкорном, десертами и напитками. Для зрителей автомобилистов предусмотрена бесплатная парковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «ПАРКСИНЕМА» онлайн.. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Кафе
Игровая зона
Coca-Cola
Pepsi
Диваны
3 голоса
Скидки в кинотеатре
Киносреда

Акция Счастливая среда: каждую среду билеты от 150 рублей.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
