Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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Убить Билла: Кровавое дело целиком
Единая версия знаменитой дилогии Квентина Тарантино с дополнительными анимационными сценами
боевик, криминал, триллер
2006, США
8.0
Билеты
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Ветер
Рыбак отправляется в дальний путь, но оказывается перед страшной дилеммой
драма
2025, Россия
8.0
Билеты
История игрушек
анимация, приключения, семейный
1995, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
8.0
Билеты
Тролли возвращаются!
Датский фэнтезийный мультфильм об озорных троллях, которые попадают в мир людей
анимация, семейный, фэнтези
2026, Дания
7.0
Билеты
Обсессия
Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы
2025, США
7.0
Билеты
Коммерсант
Преуспевающий московский банкир оказывается за решеткой. Пронзительная драма с Александром Петровым
драма, экранизация
2026, Россия
7.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма
2026, США
7.0
Билеты
Мандалорец и Грогу
Полнометражные приключения Дина Джарина и его милейшего подопечного
боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
2026, США
7.0
Билеты
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Леопард и тигренок отправляются к Байкалу на поиски пропавшей нерпы
анимация
2026, Россия
7.0
Билеты
Грязные деньги
Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
В чужой шкуре
анимация, приключения, комедия, семейный, фэнтези
2026, США / Испания
7.0
Билеты
Шевели перьями
В мире, где птицы разучились летать, орленок Игги стремится воплотить свою главную мечту
приключения, анимация, семейный
2025, Польша
7.0
Билеты
Человек-паук: Враг в отражении
фантастика, боевик, приключения
2007, США
7.0
Билеты
Кощей. Тайна живой воды
Российский мультфильм для всей семьи о Кощее, который сражается за свое семейное счастье
анимация
2026, Россия
6.0
Билеты
Ангелы Ладоги
Спортсмены-буеристы спасают сирот во время Великой Отечественной войны
драма, исторический, военный
2026, Россия
6.0
Билеты
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Момо
Маленькая сиротка с волшебными способностями противостоит похитителям времени
семейный, фэнтези
2025, Германия
6.0
Билеты
Богатыри
Школьник и два бравых витязя из Древней Руси противостоят коварной колдунье
семейный, фэнтези, комедия
2026, Россия
6.0
Билеты
Побег из волшебного измерения
Новый мультфильм о бартьях-медвежонках Бриаре и Брамбле
анимация, комедия, фэнтези
2026, Китай
6.0
Билеты
Пропасть
Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер
2026, Россия
6.0
Билеты
Не одна дома 3. Выпускной
Новые приключения Маши, которая вновь противостоит Няне и спасает самый важный вечер года
комедия
2026, Россия
4.0
Билеты
Монахиня из Борли. Возвращение
Мистический хоррор об английском особняке, который стал обителью призраков
ужасы, детектив
2025, Великобритания
4.0
Билеты
Дени и Мэни в кино!
Российская комедия о псе Дэни, котике Мэни и их хозяевах
комедия
2026, Россия
0.0
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Космическая Машка
11-летняя дочь космонавта вливается в среду сверстников
комедия
2026, Россия
0.0
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